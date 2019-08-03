Роскомнадзор потребовал от 380 сайтов удалить пиратские копии сериала «Рассказ служанки»

Роскомнадзор потребовал от владельцев 380 сайтов удалить пиратские копии сериала «Рассказ служанки» — об этом стало известно из сообщения ведомства.

Роскомнадзор сообщил: «На основании решений Мосгорсуда и заявлений правообладателей мы принимаем предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав сериала «Рассказ служанки». На сегодняшний день уведомления с требованием удалить пиратские копии отправлены 380 сайтам».

На данный момент 214 интернет-ресурсов уже удалили пиратские копии, к 162 сайтам доступ ограничен, а еще с четырех ресурсов удаление ожидается.

В апреле 2017 года состоялась премьера сериала «Рассказ служанки», который основан на одноименном романе писательницы Маргарет Этвуд. Он рассказывает о приключениях служанки в вымышленном тоталитарном государстве Гилеад.