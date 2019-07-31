В Instagram появился стикер для сбора пожертвований. С его помощью благотворительные организации могут собрать деньги прямо в историях. Кроме того, помочь в этом могут и простые пользователи — выбрав из предложенного списка одну из одобренных платформой организаций.

Для того, чтобы разместить в историях стикер, нужно прикрепить к записи соответствующий значок. Обычные пользователи могут выбрать любую благотворительную организацию, предварительно одобренную Instagram и внесенную в соответствующий список. После публикации стикер будет доступен 24 часа, как и сама история.

«Во всем мире люди используют Instagram для повышения осведомленности о тех вещах, которые являются для них важными. Теперь с помощью стикеров есть действительно простой способ поддержать благотворительные проекты, а также напрямую собрать деньги», — прокомментировали новую функцию представители Facebook.

Напомним, Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете. Социальная сеть начнет предупреждать о потенциально обидных или оскорбительных комментариях и публикациях, а также разрешит ограничить круг «комментаторов», не уведомляя недоброжелателей об этом. Для борьбы с буллингом в интернете Instagram подключит искусственный интеллект, который проанализирует публикации и комментарии под ними.