Депутаты Госдумы предложили идентифицировать пользователь электронной почты по номеру телефона, а также блокировать письма с запрещенной и потенциально опасной информацией. Соответствующий законопроект на рассмотрение внесли соавторы законопроекта о суверенном интернете в России Андрей Клишас и Людмила Бокова.

5 мая был принят аналогичный закон об идентификации пользователей мессенджеров . Согласно нему, при регистрации новый пользователь «сервиса мгновенных сообщений» должен будет подождать, пока администраторы мессенджера отправят оператору связи запрос, а тот идентифицирует личность. Кроме того, сотовые операторы должны знать, какими мессенджерами пользуются их клиенты, и хранить эту информацию.

«Принятие законопроекта (поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — прим. ред.) позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений», — говорится в пояснительной записке.

Согласно инициативе , пользователи электронной почты должны проходить процедуру идентификации по номеру телефона, а почтовые сервисы, в свою очередь, обязаны ограничивать передачу писем с запрещенной в России информацией в течение суток после получения соответствующего требования от властей. Принятие поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» должно снизить число

Напомним, 22 апреля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» российского интернета. Он вступит в силу 1 ноября, но использовать отечественную криптографию начнут только 1 января 2021 года. На такие средства шифрования перейдут только «госорганы, органы местного самоуправления и государственные муниципальные унитарные предприятия и учреждения». 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров Заявил, что законопроект о «суверенном рунете» должен помочь в борьбе с ресурсами, запрещенными в России. Например, одной из целей он назвал Telegram. Кроме того, он указал, что закон «предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в РФ».

На реализацию проекта о суверенном Рунете потратят около 30 млрд рублей. Это на 10 млрд рублей больше, чем было заявлено ранее. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».

В мае Правительство Российской Федерации обнародовало утвержденный план работы Центра управления автономным Рунетом на период до 2024 года. Кроме поставленных перед центром задач, стал известен и свод правил, по которым будет произведено выделение бюджетных средств на реализацию новой структуры.

Российская федерация и Китайская Народная Республика договорились о сотрудничестве и более масштабном развитии отношений между странами. Под предлогом национальной безопасности, Россия и Китай договорились о сотрудничестве в регулировании интернета и защите от внешних угроз.

Российские власти пообещали не создавать «суверенный интернет», а только «активно защищать от внешних или потенциальных угроз». Вице-президент России Максим Акимов видит новую цифровую эру Рунета как попытку защитить страну от внешних или потенциальных угроз, однако уверяет, что изоляции за этим не последует.

Ранее Роскомнадзор огласил правила изоляции Рунета в случае возникновения угрозы. Кроме того, ведомство уже сейчас начало собирать информацию от провайдеров, которая необходима для реализации проекта. В силу он вступает только 1 ноября 2019 года.

Эксперты уже предрекли снижение скорости подключения к интернету после вступления закона об изоляции Рунета в силу. Это может произойти из-за требований Роскомнадзора к провайдерам предоставлять информацию большого объема.