Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимир Зыков обратил внимание на закрытую группу во «ВКонтакте» «Lovina — знакомства», в которой состоят только сотрудники социальной сети. Он предположил, что таким образом платформа готовит к запуску собственный сервис знакомств.

«Нашел в соцсети верифицированную группу, на которую подписаны чуть более 30 человек и все сотрудники «ВКонтакте», включая Андрея Рогозова. При этом на обложке сервиса есть фоточка пресс-секретаря. Отличная идея. Считаю, что давно пора такой сервис запустить на базе соцсети. Одиночки давно указывают у себя в профиле статус «в активном поиске». Теперь у них появился новый инструмент для поиска своей половинки. Тиндер напрягся», — предположил Зыков.

Судя по скриншотам в шапке группы, Lovina будет поддерживать видеознакомства и чаты, а профили можно будет «свайпать» вправо и влево. Публикуя пост с находкой, Зыков отметил на нем сотрудников социальной сети и поинтересовался, как можно протестировать новый сервис. Ему ответил директор по продукту Иван Козлов: «Пока потестировать можно, став сотрудником VK», — написал он.

Напомним, «ВКонтакте» запустила программу лояльности для меломанов — с возможностью посещать закрытые встречи, бесплатно получать мерч, а также со скидками покупать билеты на концерты. Социальная сеть также запустила музыкальный видеочарт «Шнур» — в нем популярные музыканты расскажут о 10 популярных треках месяца и своих любимых композициях в формате живого интервью. Также в скором времени на базе платформы появится сервис по продаже аудиокниг. Новый проект будет базироваться на платформе VK Apps, доступен на десткопах и мобильных устройствах, а в базе будет доступен практически весь «востребованный на рынке контент» — более 10 тысяч произведений.

Ранее социальная сеть также выпустила анимированный стикерпак, с помощью которого пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка, и создала первый благотворительный стикерпак в поддержку петербургского фонда AdVita, помогающего людям с онкологическими заболеваниями. А ко Всемирному дню донора, который проходит 14 июня, «ВКонтакте» запустила сервис для поиска доноров крови и приложение, в котором пользователи смогут указать свою группу крови и поделиться информацией с друзьями.