Йо-йо, ленивец и собака-поводырь: Apple показала новые эмодзи для iPhone

Apple анонсировала новые эмодзи для iPhone. В списке обновления стикерпака, которое будет доступно уже этой осенью, появились изображения легендарной игрушки 90-х йо-йо, ленивца (маст хэв!), а также специальный набор, представляющий людей с ограниченными возможностями.

Так, новые эмодзи появятся в популярных категориях еды, животных, видов досуга и смайликах — например, появится зевающий смайлик, цельный купальник, фалафель, ленивец и даже скунс. Эмодзи «держащиеся за руки», которое обычно используют для обозначения пар и отношений, теперь можно персонализировать — выбрать пол и оттенок кожи можно из доступных 75 комбинаций.

Apple также добавила разнообразие в эмодзи, представляющие людей с ограниченными возможностями. Среди новых символов появятся собака-поводырь, ухо со слуховым аппаратом, люди в инвалидных колясках, протез руки и ноги. «Уважительное отношение к разнообразию во всех его многочисленных проявлениях является неотъемлемой частью ценностей Apple, и новые символы помогут заполнить значительный пробел в клавиатуре эмодзи», — отмечают в компании.

Всего обновление будет состоять из 59 новых эмодзи — они станут доступны после обновления программного обеспечения iPhone, iPad, Mac и Apple Watch.

Напомним, ранее стало известно, что корпорация Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор. Теперь плеер оснащен чипом A10 Fusion, который стоит в iPhone 7. Ранее Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air. iPad mini 2019 — первое за почти четыре года обновление линейки планшетов уменьшенного размера от Apple.

На презентации 25 марта Apple объявила о разработке нового приложения Apple News+. Оно включает в себя более 300 лучших журналов мира. А еще компания отказалась от iTunes, выпустила черную тему и отдельную OS для iPad — эти и другие глобальные изменения Apple представила на Всемирной конференции разработчиков WWDC в Калифорнии. Кроме того, Джони Айв объявил о решении покинуть пост главного дизайнера Apple. Благодаря нему мир полюбил iMac, MacBook, MacBook Pro, iPod, iPhone, iPad такими, какими они есть.