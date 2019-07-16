Комедиант Александр Гудков, певица Манижа, писатель Александр Цыпкин и фронтмен коллектива СБПЧ Кирилл Иванов озвучили произведения русских поэтов — от Пушкина и Цветаевой до Бальмонта и Блока. Для того, чтобы услышать знаменитые строки в исполнении наших современников, нужно лишь попросить об этом голосового помощника.

Теперь произведения русских поэтов, озвученные нашими современниками, можно послушать по запросу «Окей, Google, прочитай стихотворение». Акция стала очередной в рамках литературного проекта компании — ранее уже была озвучена «Анна Каренина», произведения Чехова, «Мастер и Маргарита», а также русские сказки. Для новой вехи проекта были выбраны произведения Пушкина, Лермонтова, Цветаевой, Тютчева, Фета, Сергея Есенина, а также работы Владимира Маяковского, Константина Бальмонта и Александра Блока.

Стихи классиков в этот раз прочитали комедиант Александр Гудков, актеры театра и кино Юрий Стоянов и Анатолий Белый, певицы Валерия и Манижа, писатель Александр Цыпкин, фронтмен петербургского коллектива «Самое большое простое число» Кирилл Иванов, а также рэпер ST. «Мы попытались охватить разные эпохи и разную лирику, чтобы каждый услышал то, что созвучно с настроением и пожеланиями. Неважно, ищите ли вы нежные строки для признания в своих чувствах, хотите сами вспомнить творчество любимого автора или решили познакомить ребенка с произведениями школьной программы», — рассказали в компании.