Китайские разработчики создали приложение для распознавания собак по снимкам носа
Китайский стартап Megvii, который занимается разработкой технологий по распознаванию лиц, выпустил приложение для распознавания собак по снимкам носа. Об этом сообщает издание The Verge.
Хозяин собаки может сфотографировать нос питомца с разных ракурсов — это необходимо для того, чтобы создать в базе данных его отпечаток, по которому приложение и распознает животное. Ранее для создания такого отпечатка нужно было красить нос собаки чернилами, а затем прижимать его к белому листу.
Megvii отмечает, что точность определения собаки — 95%. По данным разработчиков, с помощью приложения уже были найдены 15 тыс. потерянных собак. Это отличная возможность для создания идентификатора питомца, мониторинга отношения к нему хозяина и поиска потерянных животных.
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фото: Megvii
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