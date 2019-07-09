Instagram начнет предупреждать о потенциально оскорбительных комментариях в рамках борьбы с буллингом

Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете. Социальная сеть начнет предупреждать о потенциально обидных или оскорбительных комментариях и публикациях, а также разрешит ограничить круг «комментаторов», не уведомляя недоброжелателей об этом.

Для борьбы с буллингом в интернете Instagram подключит искусственный интеллект, который проанализирует публикации и комментарии под ними. Перед отправкой технология предупредит пользователя о том, что комментарий может быть воспринят как оскорбительный, а во всплывающем уведомлении напомнит еще раз: «Вы уверены, что хотите это опубликовать?»

По словам разработчиков социальной сети, новая функция уже на стадии тестирования побуждает многих пользователей отменять публикацию комментария или поста. «Подобное вмешательство дает людям возможность проанализировать свои слова и отменить комментарий — в таком случае получатель не будет уведомлен о вредоносном контенте», — рассказали в Instagram.

Развитие социальной сети в рамках борьбы с буллингом в интернете, по словам разработчиков, нацелена не на порицание, а на контролирование своих действий. В связи с этим в скором времени Instagram планирует запустить новый способ защиты Restrict («Ограничить»), который позволит сделать комментарии невидимыми для всех, кому разрешит пользователь — без уведомления о запрете для нежелательного комментатора.

«Хотя выявление и устранение издевательств в Instagram важно, мы также должны дать возможность нашему сообществу противостоять такому поведению. Мы слышали от пользователей, что они не хотят блокировать, отписываться или сообщать о хулигане, потому что это может обострить ситуацию — особенно если пользователь взаимодействует с недоброжелателем в реальной жизни», — добавляют разработчики.