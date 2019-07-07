В Telegram появились анимированные стикеры

В официальном блоге компании Telegram разработчики мессенджера объявили о запуске анимированных стикеров.

Отмечается, что они занимают меньше памяти, но при этом имеют лучшее качество, чем обычные статичные стикеры, также они отличаются движением с частотой 60 кадров в секунду.

Кроме того, Telegram предлагает для всех желающих бесплатную платформу для создания и размещения анимированных стикеров в мессенджере и сделали инструкцию, как заняться этим. Первые наборы уже доступны в банке стикеров Telegram. Их проще всего найти в рекомендациях к иллюстрированию введенного в строку сообщения эмодзи - их можно найти здесь.