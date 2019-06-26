Роскомнадзор начал собирать информацию от провайдеров для реализации закона об устойчивом Рунете

Роскомнадзор начал собирать информацию от операторов связи. Полученные данные необходимы для реализации закона об устойчивом Рунете, который вступает в силу 1 ноября 2019 года. IT-специалисты подтверждают — провайдерам начали поступать письма с просьбой предоставить информацию о точках обмена трафиком.

В письме управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу содержится просьба предоставить сведения «с целью реализации положений закона». «Отдельно хочу отметить, что в письмо без комментариев как бы невзначай затесалась анкетка «Опросный лист для формирования эскизной схемы организации связи на УС». К ней есть те же вопросы, что и к сведениям о точках обмена трафиком», — добавил Кулин.

В официальном сообщении , опубликованном на сайте Роскомнадзора, не уточняется, какую именно информацию начали собирать от операторов связи. По информации IT-специалиста Филиппа Кулина, территориальные управления Роскомнадзора направляют письма провайдерам — с просьбой предоставить информацию о точках обмена трафиком. «Роскомнадзор побежал вперед паровоза. С мест сообщают, что звонили исполнителям, те безапелляционно настаивают на ответе "по-братски"», — пишет он.

Напомним, 22 апреля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» российского интернета. Он вступит в силу 1 ноября, но использовать отечественную криптографию начнут только 1 января 2021 года. На такие средства шифрования перейдут только «госорганы, органы местного самоуправления и государственные муниципальные унитарные предприятия и учреждения». 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров Заявил, что законопроект о «суверенном рунете» должен помочь в борьбе с ресурсами, запрещенными в России. Например, одной из целей он назвал Telegram. Кроме того, он указал, что закон «предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в РФ».

На реализацию проекта о суверенном Рунете потратят около 30 млрд рублей. Это на 10 млрд рублей больше, чем было заявлено ранее. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».

В мае Правительство Российской Федерации обнародовало утвержденный план работы Центра управления автономным Рунетом на период до 2024 года. Кроме поставленных перед центром задач, стал известен и свод правил, по которым будет произведено выделение бюджетных средств на реализацию новой структуры.

Российская федерация и Китайская Народная Республика договорились о сотрудничестве и более масштабном развитии отношений между странами. Под предлогом национальной безопасности, Россия и Китай договорились о сотрудничестве в регулировании интернета и защите от внешних угроз.

Однако ранее российские власти пообещали не создавать «суверенный интернет», а только «активно защищать от внешних или потенциальных угроз». Вице-президент России Максим Акимов видит новую цифровую эру Рунета как попытку защитить страну от внешних или потенциальных угроз, однако уверяет, что изоляции за этим не последует.

Роскомнадзор также огласил правила изоляции Рунета в случае возникновения угрозы.