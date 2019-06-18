Роскомнадзор огласил правила изоляции Рунета в случае возникновения угрозы
Роскомнадзор опубликовал проект приказа о правилах изоляции российского интернета в случае угрозы. Согласно документу, при возникновении возможности атаки извне управление Сетью станет централизованным — при таком режиме направлять трафик за пределы России будет запрещено. Управление Рунетом в это время будет осуществлять само ведомство.
Согласно тексту проекта «Об утверждении правил маршрутизации сообщений электросвязи в случае осуществления централизованного управления сетью связи общего пользования», при включенном режиме централизованного управления возможность использования внешних каналов связи сохранят только посольства, находящиеся на территории России, и Калининград. На режим будут переходить в случае возникновения трех видов угроз — угроза целостности, устойчивости и безопасности функционирования сетей связи. Управление Сетью в это время будет передано Роскомнадзору.
Напомним, 22 апреля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» российского интернета. Он вступит в силу 1 ноября, но использовать отечественную криптографию начнут только 1 января 2021 года. На такие средства шифрования перейдут только «госорганы, органы местного самоуправления и государственные муниципальные унитарные предприятия и учреждения». 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров Заявил, что законопроект о «суверенном рунете» должен помочь в борьбе с ресурсами, запрещенными в России. Например, одной из целей он назвал Telegram. Кроме того, он указал, что закон «предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в РФ».
На реализацию проекта о суверенном Рунете потратят около 30 млрд рублей. Это на 10 млрд рублей больше, чем было заявлено ранее. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».
В мае Правительство Российской Федерации обнародовало утвержденный план работы Центра управления автономным Рунетом на период до 2024 года. Кроме поставленных перед центром задач, стал известен и свод правил, по которым будет произведено выделение бюджетных средств на реализацию новой структуры.
Российская федерация и Китайская Народная Республика договорились о сотрудничестве и более масштабном развитии отношений между странами. Под предлогом национальной безопасности, Россия и Китай договорились о сотрудничестве в регулировании интернета и защите от внешних угроз.
Однако ранее российские власти пообещали не создавать «суверенный интернет», а только «активно защищать от внешних или потенциальных угроз». Вице-президент России Максим Акимов видит новую цифровую эру Рунета как попытку защитить страну от внешних или потенциальных угроз, однако уверяет, что изоляции за этим не последует.
Владимир Габриелян
Технический директор, вице-президент Mail.ru. Специально для «Собака.ru».
Суть законопроекта в дублировании и резервировании критической инфраструктуры российского интернета. Для бизнеса это дополнительные гарантии со стороны государства того, что в критической ситуации он сможет стабильно функционировать. Хотя мы понимаем, что шанс возникновения подобных кризисов минимален, мы считаем важным защитить пользователей, их операции в интернете и функционирование таких инфраструктур как, например, транспорт, от угроз.
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