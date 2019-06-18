Роскомнадзор опубликовал проект приказа о правилах изоляции российского интернета в случае угрозы. Согласно документу, при возникновении возможности атаки извне управление Сетью станет централизованным — при таком режиме направлять трафик за пределы России будет запрещено. Управление Рунетом в это время будет осуществлять само ведомство.

Согласно тексту проекта «Об утверждении правил маршрутизации сообщений электросвязи в случае осуществления централизованного управления сетью связи общего пользования», при включенном режиме централизованного управления возможность использования внешних каналов связи сохранят только посольства, находящиеся на территории России, и Калининград. На режим будут переходить в случае возникновения трех видов угроз — угроза целостности, устойчивости и безопасности функционирования сетей связи. Управление Сетью в это время будет передано Роскомнадзору.

Напомним, 22 апреля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» российского интернета. Он вступит в силу 1 ноября, но использовать отечественную криптографию начнут только 1 января 2021 года. На такие средства шифрования перейдут только «госорганы, органы местного самоуправления и государственные муниципальные унитарные предприятия и учреждения». 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров Заявил, что законопроект о «суверенном рунете» должен помочь в борьбе с ресурсами, запрещенными в России. Например, одной из целей он назвал Telegram. Кроме того, он указал, что закон «предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в РФ».

На реализацию проекта о суверенном Рунете потратят около 30 млрд рублей. Это на 10 млрд рублей больше, чем было заявлено ранее. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».

В мае Правительство Российской Федерации обнародовало утвержденный план работы Центра управления автономным Рунетом на период до 2024 года. Кроме поставленных перед центром задач, стал известен и свод правил, по которым будет произведено выделение бюджетных средств на реализацию новой структуры.

Российская федерация и Китайская Народная Республика договорились о сотрудничестве и более масштабном развитии отношений между странами. Под предлогом национальной безопасности, Россия и Китай договорились о сотрудничестве в регулировании интернета и защите от внешних угроз.

Однако ранее российские власти пообещали не создавать «суверенный интернет», а только «активно защищать от внешних или потенциальных угроз». Вице-президент России Максим Акимов видит новую цифровую эру Рунета как попытку защитить страну от внешних или потенциальных угроз, однако уверяет, что изоляции за этим не последует.