«Разрушитель легенд» Адам Сэвидж собрал костюм Железного человека (и он действительно летает!)

Продюсер и специалист по спецэффектам Адам Сэвидж, известный по передаче «Разрушители легенд», запустил шоу Savage Builds. В новом проекте Сэвидж вновь экспериментирует — в первом выпуске он совместно с английским изобретателем Ричардом Браунингом создал костюм Тони Старка из фантастического блокбастера «Железный человек». И он действительно летает!

Детали костюма Железного человека напечатаны на 3D-принтере и выполнены из титана и, как и оригинальный атрибут Тони Старка, его невозможно прострелить — Сэвидж доказал это путем испытаний. Что касается летательных способностей, он и правда поднимается в воздух — однако не на большую высоту.

Новое шоу Адама Сэвиджа Savage Builds выходит на телеканале Discovery. Всего в первом сезоне будет восемь эпизодов — вместе с экспертами в различных областях ведущий собирает автомобили в стиле «Безумного Макса» или самоходные снаряды времен Второй Мировой войны.

Напомним, ранее израильские ученые впервые смогли напечатать на 3D-принтере живое человеческое сердце. Процесс занял три часа: жировые клетки пациентов «перепрограммировали» в стволовые, из которых и вырастили клетки сердечной мышцы. Моделирование на таком принтере не только используется в медицине и науке, но и на радость девушкам. Бренд из Петербурга Luch, создающий на 3D-принтере архитектурные кольца и броши с Большой медведицей, выпустил лукбук летних коллекций сезона-2018. В них — идеальные минималистичные серьги, чокеры с орнаментом парковых оград и (впервые!) зеркало, в котором можно рассмотреть детали монохромных украшений.