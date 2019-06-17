Instagram начал тестировать новый способ восстановления аккаунтов после взлома

Instagram начал тестировать новый способ восстановления аккаунтов после их взлома. Обновленные правила социальной сети смогут гарантировать возвращение блога даже в том случае, если имя пользователя и контактные данные были изменены.

О новом способе пишет издание Engadget. Для восстановления доступа ко взломанному аккаунту необходимо ввести адрес электронной почты или номер телефона, указанный при регистрации. На данный контакт будет выслан шестизначный код, который можно использовать только на одном устройстве.

Кроме того, новый способ гарантирует, что пользователь сможет восстановить аккаунт даже в том случае, если имя и контактные данные были изменены. Для этого Instagram введет систему временной заморозки никнеймов, благодаря которой в течение некоторого времени никто не сможет занять старое имя аккаунта.

О том, когда новый способ восстановления будет введен на постоянной основе, пока неизвестно. А вот блокировка имени уже доступна всем пользователям приложения Instagram на Android и частично — на iOS.

Напомним, ранее Instagram добавил возможность верификации аккаунта для всех пользователей. Теперь все пользователи могут получить «галочку», которая ранее была доступна для аккаунтов звезд или известных блогеров. Также социальная сеть начала тестировать веб-версию директа, в которой пользователи смогут переписываться на десткопах так же, как и в приложении для смартфона.