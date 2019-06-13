«Пфф, я тоже так могу!», сказал строитель из Техаса и создал аккаунт в Instagram, в котором пародирует поведение инфлюенсеров. Он снимает кофе-брейки, делает кадры в стиле движения #FollowMeTo и фуд-блогеров и показывает, что находится «в его сумке», красиво раскладывая вещи. Но это еще не все — каждый снимок он сопровождает ироничными подписями. «Еще один день, еще один доллар»!

История дружбы между строителем по имени Омар из Техаса и социальной сетью Instagram началась после того, как он попросил свою дочь Барбару объяснить ему, кто такой инфлюенсер. Она поведала ему, что это человек, мнение которого имеет значение для определенной аудитории и который может повлиять на нее через социальные сети — такая задача не стала трудной для выполнения.

Теперь Омар фотографирует не хуже любого инстаграм-блогера — расплескивает кофе для снимка потому, что его «дочь сказала — это тренд», делает кадры в стиле движения «Следуй за мной», почти не постановочно катается на велосипеде, прикуривает сигару от газовой горелки и даже пробует себя в качестве фуд-блогера. А вам слабо?