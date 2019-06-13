Кофе-брейк, #FollowMeTo и «что в моей сумке»: строитель из Техаса пародирует инфлюенсеров в Instagram
«Пфф, я тоже так могу!», сказал строитель из Техаса и создал аккаунт в Instagram, в котором пародирует поведение инфлюенсеров. Он снимает кофе-брейки, делает кадры в стиле движения #FollowMeTo и фуд-блогеров и показывает, что находится «в его сумке», красиво раскладывая вещи. Но это еще не все — каждый снимок он сопровождает ироничными подписями. «Еще один день, еще один доллар»!
История дружбы между строителем по имени Омар из Техаса и социальной сетью Instagram началась после того, как он попросил свою дочь Барбару объяснить ему, кто такой инфлюенсер. Она поведала ему, что это человек, мнение которого имеет значение для определенной аудитории и который может повлиять на нее через социальные сети — такая задача не стала трудной для выполнения.
Теперь Омар фотографирует не хуже любого инстаграм-блогера — расплескивает кофе для снимка потому, что его «дочь сказала — это тренд», делает кадры в стиле движения «Следуй за мной», почти не постановочно катается на велосипеде, прикуривает сигару от газовой горелки и даже пробует себя в качестве фуд-блогера. А вам слабо?
Редакция «Собака.ru» обожает нестандартные Instagram-аккаунты! Так, ранее в социальной сети появился новый блог «Помойки Петербурга» — в нем петербуржец фотографирует городские урны. Снимки отражают «внутреннюю красоту» помоек — выброшенные комнатные цветы, школьные тетради, записки, рисунки, одинокие и парные стаканчики из-под кофе. Петербурженка ведет блог в Instagram — в нем по городу гуляют диснеевские принцессы и персонажи одноименной мультипликационной студии. Ранее в Петербурге появился Instagram-аккаунт «Это весна», куда выкладывают кадры того, как сейчас выглядит город — теперь он перевоплотился в блог «Это лето». А герои города в своих аккаунтах не только постят, но и запускают челленджи — эрмитажный кот Ахилл дал старт одному из них ко всероссийскому Дню кошек.
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