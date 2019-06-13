Чулпан Хаматова о фильме «Доктор Лиза», благотворительности и травле в новом выпуске шоу «А поговорить?»

«Мне разбивали стекло машины, царапали машину, клеили всякие надписи. У меня минивэн, потому что большая семья, и наклеено четыре человечка фондовских (речь идет о благотворительном фонде «Подари Жизнь», с 2004 года учредителем которого является Хаматова, — прим. ред.). Я выхожу из театра, мне нужно было цветы положить с другой стороны, и первый раз за несколько дней я обошла машину, открыла дверь пассажирского сидения, а на ней наклеен листок с оскорблением — и по всей машине огромные царапины, все наклейки содраны. Я думаю, сколько дней я ездила так по городу? Это меня больше всего рассмешило», — рассказывает Хаматова.

Напомним, ранее Чулпан Хаматова стала героиней выпуска шоу «Ещенепознер». Актриса рассказала о лучших театральных режиссерах России, а также о том, пострадала ли ее карьбера от занятий благотворительностью, о деле Кирилла Серебренникова, почему в ее доме нет телевизора и многом другом. А еще Ксения Раппопорт, Ирина Горбачева и Чулпан Хаматова прочли книгу о девушке, умершей от лейкоза. Ее написала Наталья Кантонистова, мать девушки Евгении, погибшей в 1999 году от лейкоза в возрасте 27 лет — именно с ее смерти началась история AdVita.