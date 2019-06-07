Создатель мессенджера Telegram и бывший генеральный директор «ВКонтакте» Павел Дуров объявил о намерении создать «первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей». Для реализации проекта Дуров приглашает к сотрудничеству специалистов «Яндекса», которые стали «продолжением тренда давления на бизнес российских IT-компаний».

«Свободный агрегатор новостей» будет работать на базе блока рекомендованных материалов Telegram. За снову возьмут технологию моментального просмотра публикаций — браузер Instant View — которая уже сейчас «позволяет читать новости 6000 изданий по всему миру с любого устройства, а статистика их просмотров в каждой стране позволяет алгоритмически вычислять наиболее релевантный на данный момент контент».

К созданию агрегатора Дуров планирует прилечь специалистов «Яндекса», которые, по его мнению, стали «продолжением тренда давления на бизнес российских IT-компаний». «Денежное вознаграждение в Telegram несопоставимо выше, чем в «Яндекс» или Google, но, надеюсь, не это станет главной мотивацией. У нас есть шанс создать первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей», — добавил он.