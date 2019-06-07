Павел Дуров намерен создать «первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей»
Создатель мессенджера Telegram и бывший генеральный директор «ВКонтакте» Павел Дуров объявил о намерении создать «первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей». Для реализации проекта Дуров приглашает к сотрудничеству специалистов «Яндекса», которые стали «продолжением тренда давления на бизнес российских IT-компаний».
«Свободный агрегатор новостей» будет работать на базе блока рекомендованных материалов Telegram. За снову возьмут технологию моментального просмотра публикаций — браузер Instant View — которая уже сейчас «позволяет читать новости 6000 изданий по всему миру с любого устройства, а статистика их просмотров в каждой стране позволяет алгоритмически вычислять наиболее релевантный на данный момент контент».
К созданию агрегатора Дуров планирует прилечь специалистов «Яндекса», которые, по его мнению, стали «продолжением тренда давления на бизнес российских IT-компаний». «Денежное вознаграждение в Telegram несопоставимо выше, чем в «Яндекс» или Google, но, надеюсь, не это станет главной мотивацией. У нас есть шанс создать первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей», — добавил он.
Напомним, в начале недели в СМИ начали появляться сообщения о том, что ФСБ требует администрацию «Яндекса» предоставить ключи шифрования от сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», от чего компания отказалась. Тогда виде-премьер России Максим Акимов заявил о том, что правительство поддержит компанию. «"Яндекс" очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», — сказал он.
Позже представители «Яндекса» подтвердили, что достигли соглашения в вопросе о передаче ключей шифрования — несмотря на отказ в этом ранее. ««Ситуация очень простая: есть «закон Яровой», и все его должны исполнять. Наша задача — сделать так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных», — заявил управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян, однако детали сделки раскрывать не стал.
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