«Суверенного интернета не будет»: власти пообещали не изолировать Рунет, а только «активно защищать от внешних угроз»

Российские власти пообещали не создавать «суверенный интернет», а только «активно защищать от внешних или потенциальных угроз». Об этом сегодня, 6 июня, рассказал вице-президент России Максим Акимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Премьер-министр России видит новую цифровую эру Рунета как попытку защитить страну от внешних или потенциальных угроз, однако уверяет, что изоляции за этим не последует. «Суверенного интернета не будет. Мы не собираемся делать суверенный интернет. Мы собираемся активно защищать Российскую Федерацию от внешних угроз или потенциальных угроз, связанных с изменением ситуации в мире», — приводит «Интерфакс» слова Акимова.

22 апреля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» российского интернета. Он вступит в силу 1 ноября, но использовать отечественную криптографию начнут только 1 января 2021 года. На такие средства шифрования перейдут только «госорганы, органы местного самоуправления и государственные муниципальные унитарные предприятия и учреждения». 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров Заявил, что законопроект о «суверенном рунете» должен помочь в борьбе с ресурсами, запрещенными в России. Например, одной из целей он назвал Telegram. Кроме того, он указал, что закон «предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в РФ».

На реализацию проекта о суверенном Рунете потратят около 30 млрд рублей. Это на 10 млрд рублей больше, чем было заявлено ранее. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».

В мае Правительство Российской Федерации обнародовало утвержденный план работы Центра управления автономным Рунетом на период до 2024 года. Кроме поставленных перед центром задач, стал известен и свод правил, по которым будет произведено выделение бюджетных средств на реализацию новой структуры.

Кроме того, Российская федерация и Китайская Народная Республика договорились о сотрудничестве и более масштабном развитии отношений между странами. Под предлогом национальной безопасности, Россия и Китай договорились о сотрудничестве в регулировании интернета и защите от внешних угроз.