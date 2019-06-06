Китай поможет России контролировать интернет под предлогом национальной безопасности
Российская федерация и Китайская Народная Республика договорились о сотрудничестве и более масштабном развитии отношений между странами. Так, стороны договорились о стратегической поддержке, интеграции между нациями и в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничестве в сфере безопасности и гуманитарных обменах. Кроме того, под предлогом национальной безопасности Россия и Китай договорились о сотрудничестве в регулировании интернета и защите от внешних угроз.
Россия и Китай решили вместе лоббировать свои взгляды на регулирование интернета «в соответствии с международным правом и внутригосударственными нормативно-правовыми требованиями». «Укреплять обмены в области законодательного регулирования деятельности в информационном пространстве, совместно продвигать принцип управления информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» в соответствии с международным правом и внутригосударственными нормативно-правовыми требованиями», — говорится в документе, который опубликован на сайте Правительства РФ.
Власти обеих стран хотят «обеспечивать мирное и безопасное функционирование» интернета и «способствовать становлению упорядоченного управления глобальным информационным пространством». «Противодействовать введению необоснованных ограничений в отношении доступа на рынок продукции информационно-коммуникационных технологий под предлогом обеспечения национальной безопасности. Обеспечивать мирное и безопасное функционирование сети «Интернет» на основе равноправного участия всех государств в данном процессе, способствовать становлению упорядоченного управления глобальным информационным пространством», — добавляют в документе.
Власти Китайской Народной республики уже почти 20 лет полностью контролируют весь пользовательский интернет-трафик на территории страны. Частью проекта стал фаервол China’s Great Firewall (CGF), который блокирует все зарубежные сайты и замедляет «чужой» трафик. Кроме того, гражданам республики запрещено пользоваться интернетом для нанесения ущерба национальной безопасности, раскрытия государственных секретов, тиражирования информации, противоречащей Конституции КНР, подрыва национального единства, распространения слухов, поощрения азартных игры или поиска материалов, имеющих сексуальный характер.
China’s Great Firewall служит для обеспечения безопасности, включающая сквозную идентификацию пользователей (аутентификация по паспорту), антивирусные системы, мониторинг «вторжений», контент-фильтрацию, видеомониторинг и даже системы распознавания лиц. Instagram, Telegram, Google и смежные приложения, Facebook, YouTube и даже Netflix для жителей КНР являются недоступными.
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Напомним, 22 апреля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» российского интернета. Он вступит в силу 1 ноября, но использовать отечественную криптографию начнут только 1 января 2021 года. На такие средства шифрования перейдут только «госорганы, органы местного самоуправления и государственные муниципальные унитарные предприятия и учреждения». 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров Заявил, что законопроект о «суверенном рунете» должен помочь в борьбе с ресурсами, запрещенными в России. Например, одной из целей он назвал Telegram. Кроме того, он указал, что закон «предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в РФ».
На реализацию проекта о суверенном Рунете потратят около 30 млрд рублей. Это на 10 млрд рублей больше, чем было заявлено ранее. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».
В мае Правительство Российской Федерации обнародовало утвержденный план работы Центра управления автономным Рунетом на период до 2024 года. Кроме поставленных перед центром задач, стал известен и свод правил, по которым будет произведено выделение бюджетных средств на реализацию новой структуры.
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