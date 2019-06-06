Российская федерация и Китайская Народная Республика договорились о сотрудничестве и более масштабном развитии отношений между странами. Так, стороны договорились о стратегической поддержке, интеграции между нациями и в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничестве в сфере безопасности и гуманитарных обменах. Кроме того, под предлогом национальной безопасности Россия и Китай договорились о сотрудничестве в регулировании интернета и защите от внешних угроз.

Россия и Китай решили вместе лоббировать свои взгляды на регулирование интернета «в соответствии с международным правом и внутригосударственными нормативно-правовыми требованиями». «Укреплять обмены в области законодательного регулирования деятельности в информационном пространстве, совместно продвигать принцип управления информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» в соответствии с международным правом и внутригосударственными нормативно-правовыми требованиями», — говорится в документе, который опубликован на сайте Правительства РФ. Власти обеих стран хотят «обеспечивать мирное и безопасное функционирование» интернета и «способствовать становлению упорядоченного управления глобальным информационным пространством». «Противодействовать введению необоснованных ограничений в отношении доступа на рынок продукции информационно-коммуникационных технологий под предлогом обеспечения национальной безопасности. Обеспечивать мирное и безопасное функционирование сети «Интернет» на основе равноправного участия всех государств в данном процессе, способствовать становлению упорядоченного управления глобальным информационным пространством», — добавляют в документе.