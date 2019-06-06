YouTube начнет удалять экстремистские каналы и блокировать видео с пропагандой дискриминации

Под запрет видеохостинга попадают каналы, призывающие дискриминировать по расовому или сексуальному признаку, призывы к насилию по отношению к лицам или группам людей на основании их этнического происхождения, религии, недееспособности или возраста. YouTube также начнет удалять каналы экстремистского содержания и начнет борьбу с «пограничным» контентом — теми роликами, которые не нарушают политику сайта напрямую, а косвенно или в обход.

Ограничения коснутся видео, содержащие конспирологические теории или дезинформирующие зрителя — такие ролики удаляться не будут, однако начнут появляться в рекомендациях ограниченное число раз. Например, платформа уменьшит продвижение роликов с рекламой «чудо-лекарств от всех болезней» или видео сторонников общества плоской Земли.

За первый квартал 2019 года YouTube уже удалил десятки тысяч видеороликов за нарушение политики видеохостинга — в том числе, киберзапугивание и преследование. Помимо видео, администраторы также удаляют комментарии подобного характера.

«С тех пор, как мы запустили YouTube 14 лет назад, мы сосредоточились на создании той платформы, где каждый может транслировать себя, общаться с людьми и делиться своими мыслями и опытом со всем миром. Одна из самых важных проблем, с которыми мы сталкиваемся, связана с преследованием. Сегодня мы сделали еще один шаг в борьбе за сокращение вредоносного контента. Как открытая платформа, мы иногда принимаем мнения и взгляды, которые многие, включая нас самих, могут счесть оскорбительными — острую комедию, агрессивные политические высказывания и многое другое», — говорится в официальном сообщении YouTube.

Напомним, ранее YouTube заявил о намерении перестать показывать пользователям точное количество подписчиков. Фолловеры криейтеров и вовсе не смогут узнать, сколько их — даже округляя в большую сторону.