Tinder отрицает предоставление ФСБ данных пользователей после попадания в реестр Роскомнадзора

Официальные представители Tinder подтвердили факт включения сервиса онлайн-знакомств в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, однако предоставление данных пользователей отрицают. По их мнению, попадание в реестр не означает передачу личной информации россиян силовым службам страны.

Как сообщают официальные представители сервиса, на данный момент они получили запрос на регистрацию в реестре от российских органов власти. Ответить на него Tinder посчитали необходимым — чтобы соответствовать требованиям закона.

«Мы получили запрос на регистрацию от российских органов власти, и на данный момент мы зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям закона. Тем не менее эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству», — приводит «Коммерсант» слова представителей сервиса онлайн-знакомств.

Напомним, 3 июня стало известно о том, что Tinder внесен в реестр организаторов распространения информации. Добавление Tinder в список было инициировано Федеральной службой безопасности России и согласовано с Роскомнадзором — теперь платформа обязана будет предоставлять силовым структурам все пользовательские данные и личную переписку.

Исходя из политики сервиса онлайн-знакомств, передача пользовательской информации третьим лицам по требованию закона возможна. «Мы можем раскрыть вашу информацию, если это необходимо, чтобы: а) исполнять судебные решения, такие как судебный приказ, повестка в суд или ордер на обыск, расследование по линии правительства/правоохранительных органов или другие правовые требования; б) оказывать помощь в предупреждении или выявлении преступности (в каждом случае соответственно действующему законодательству); или в) для защиты безопасности пользователя», — говорится на сайте сервиса.