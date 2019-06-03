Роскомнадзор внес Tinder в реестр по слежке — это обяжет платформу предоставлять ФСБ данные пользователей

Сервис онлайн-знакомств Tinder внесен в реестр организаторов распространения информации. Добавление Tinder в список было инициировано Федеральной службой безопасности России и согласовано с Роскомнадзором — теперь платформа обязана будет предоставлять силовым структурам все пользовательские данные и личную переписку.

Попадание в реестр организаторов распространения информации от Роскомнадзора накладывает на интернет-сервис ряд обязательств. Так, согласно федеральным закона 97-ФЗ и 374-ФЗ Tinder должен по первому требованию силовых органов собирать и предоставлять не только пользовательские данные, но и переписку, аудио, видео и прочие материалы.

«По состоянию на июль 2015 года, предполагаемая база пользователей насчитывала порядка 50 миллионов, но эта цифра, скорее всего, уже неактуальна, поскольку запрос на романтические знакомства во всем мире стремительно рос, а на фоне проводившегося в России летом прошлого года Чемпионата мира по футболу к этой «армии романтиков» прибавилось достаточное количество российских граждан», — пишет заметившая внесение Tinder в реестр по слежке организация «РосКомСвобода».

Организация отмечает, что в данный момент сервис онлайн-знакомств хранит только ту информацию, которую пользователи самостоятельно выкладывают в открытый доступ, а также дополнительную при подписке на платные услуги — номер карты, разговоры с центрами поддержки клиентов. «Кроме того, мы используем вашу информацию в целях обеспечения вашей безопасности и предоставления рекламы, которая может вас заинтересовать», — отмечает Tinder.

При этом в подразделе о предоставлении информации третьим лицам упоминаются случаи по требованию закона. «Мы можем раскрыть вашу информацию, если это необходимо, чтобы: а) исполнять судебные решения, такие как судебный приказ, повестка в суд или ордер на обыск, расследование по линии правительства/правоохранительных органов или другие правовые требования; б) оказывать помощь в предупреждении или выявлении преступности (в каждом случае соответственно действующему законодательству); или в) для защиты безопасности пользователя», — говорится на сайте сервиса.