Роскомнадзор посоветовал родителям не выкладывать фотографии детей в соцсети

В День защиты детей Роскомнадзор призвал родителей не постить фотографии несовершеннолетних в соцсетях. Пост с обращением ко взрослым был опубликован 1 июня на странице ведомства «ВКонтакте».

«Ежедневно во френдлентах социальных сетей можно встретить тысячи фотографий детей, которые они публикуют. При этом, стремясь поделиться со всем миром своим маленьким большим счастьем, они, к сожалению, не осознают всех связанных с такой контент-стратегией рисков», – пишут чиновники.

Также в посте отмечается, что ребенок, как и любой взрослый имеет право на конфиденциальность не смотря на то, что пока этого выразить не может. Снимки навсегда останутся в сети. Там их могут найти и использовать для травли одноклассники. К тому же неизвестно как ребенок отнесется к такой открытости, когда вырастет.

Еще одной опасностью федеральное ведомство называет педофилов.

«В последнее время мы фиксируем много сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фото детей», – утверждает Роскомнадзор.

В заключение чиновники просят родителей уважать право детей на приватную жизнь.

Ранее мы писали, что Роскомнадзор заблокировал более 9 тысяч сайтов с книгами и музыкой. Ведомство заблокировало более 9,5 тыс. пиратских сайтов с литературой, программным обеспечением, музыкой и другими сферами, за исключением фотографии.



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