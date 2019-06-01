Архивные номера журнала «Мурзилка» выложили в сеть

Архив состоящий из более пятисот оцифрованных изданий находится на сайте Национальной электронной детской библиотеки, где любой желающий может прочитать понравившейся выпуск «Мурзилки» или скачать его на устройство.

В честь 95-летия издания «Мурзилка» редакция журнала выложила в открытый доступ архив номеров, выпускавшихся с 1924 по 1999 годы. Об этом написал автор блога «Philologist».

Напомним, что старейший детский журнал «Мурзилка», на котором выросли многие поколения занесён в книгу Гиннесса как детское издание с самым длительным сроком существования. Сегодня журнал не стоит на месте и продолжает осваивать электронные форматы и новые технологии.

Первый номер вышел 16 мая 1924 года, когда еще не было привычного персонажа желтого цвета в красном берете, с шарфом и фотоаппаратом через плечо, ранее Мурзилка был собачкой, у которой был хозяин мальчик Петя.



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