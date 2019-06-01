Архивные номера журнала «Мурзилка» выложили в сеть
В честь 95-летия издания «Мурзилка» редакция журнала выложила в открытый доступ архив номеров, выпускавшихся с 1924 по 1999 годы. Об этом написал автор блога «Philologist».
Архив состоящий из более пятисот оцифрованных изданий находится на сайте Национальной электронной детской библиотеки, где любой желающий может прочитать понравившейся выпуск «Мурзилки» или скачать его на устройство.
Напомним, что старейший детский журнал «Мурзилка», на котором выросли многие поколения занесён в книгу Гиннесса как детское издание с самым длительным сроком существования. Сегодня журнал не стоит на месте и продолжает осваивать электронные форматы и новые технологии.
Первый номер вышел 16 мая 1924 года, когда еще не было привычного персонажа желтого цвета в красном берете, с шарфом и фотоаппаратом через плечо, ранее Мурзилка был собачкой, у которой был хозяин мальчик Петя.
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