The Pokеmon Company анонсировала новую игру про покемонов. Чтобы выиграть в ней, нужно высыпаться

The Pokеmon Company — филиал Nintendo, занимающийся распространением сверхпопулярной линейки «Покемон» — анонсировал новую игру о вымышленных персонажах со сверхъестественными способностями. Теперь, чтобы собрать всех покемонов и заработать призовые очки, не надо ходить целыми днями по городу — достаточно просто здорового сна.

Новая интерактивная игра получила название Pokеmon Sleep — с помощью приложения разработчики попытаются приучить пользователей по всему миру к здоровому сну. Игра будет отслеживать фазы сна геймера и награждать призовыми очками, если он выспался. Для Pokеmon Sleep даже создали специальное устройство Pokemon Go Plus Plus — плоский покебол займется подсчетом количества часов, проведенных в кровати, с помощью акселерометра и Bluetooth.

Выход Pokеmon Sleep назначен на 2020 год. Отмечается, что запуск игры позволит разработчикам стать частью растущего рынка приложений для здоровья. Пользователи Twitter уже одобрили новинку. «Когда выйдет Pokemon Sleep, никто не будет надо мной потешаться из-за того, что я рано отправляюсь в кровать и сплю по восемь часов», — отмечают они.