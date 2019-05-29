Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 миллионов подписчиков (PewDiePie, держись!)

Индийский канал T-Series поставил рекорд — он стал первым в истории YouTube каналом, набравшим 100 миллионов подписчиков. Король видеохостинга PewDiePie официально повержен — для того, чтобы хотя бы нагнать противника, ему не хватает около 4 миллионов.

Так называемая «война» между мастодонтами видеохостинга — PewDiePie и T-Series — началась в августе 2018 года. Тогда PewDiePie начал всячески привлекать к себе внимание — пригласил в свое шоу Илона Маска, записал обзор на роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и ряд других книг. Однако индийский канал T-Series набирал подписчиков быстро — в среднем за день на него подписывались 160 тысяч человек, а к февралю канал и вовсе удерживал лидерство, правда недолго: 8 минут.

В марте 2019 года T-Series обогнал PewDiePie по количеству подписчиков — тогда канал английского блогера шведского происхождения насчитывал примерно 90 миллионов 490 тысяч человек, канал индийцев — 90 миллионов 520 тысяч (и стремительно продолжал обгонять). Сейчас число фолловеров T-Series насчитывает 100 миллионов 18 тысяч, фанатов PewDiePie — 96 миллионов 186 тысяч.

На канале индийского музыкального лейбла T-Series размещаются клипы и трейлеры к фильмов — официальная дата появления канала приходится на 13 марта 2006 года. Феликс Чельберг создал свой канал на YouTube 29 апреля 2010 года, дав ему название PewDiePie — он практически стал первопроходцем в жанре летсплей, проходя игры в онлайн-режиме или в виде записи. В 2013 году PewDiePie даже был награжден сертификатом Книги Рекордов Гиннесса за самое большое количество подписчиков.