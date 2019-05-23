YouTube перестанет показывать пользователям точное количество подписчиков

Видеохостинг YouTube уже с августа 2019 года перестанет показывать пользователям сервиса точное количество подписчиков на их каналах. Фолловеры криейтеров и вовсе не смогут узнать, сколько их — даже округляя в большую сторону.

«Сейчас счетчик подписчиков округлен на большинстве, но не на всех каналах на YouTube. В августе мы начнем действовать более последовательно и публично начнем показывать только округленное число подписчиков», — сообщила администрация видеохостинга в своем Twitter-аккаунте. Отмечается, что контентмейкеры все равно смогут увидеть точное количество подписчиков в приложении Studio.

Администраторы YouTube отмечают, что уже сейчас сервис в некоторых случаях начал округлять число подписчиков. В дальнейшем такая практика распространится на все каналы, число последователей которых превышает тысячу человек. В августе 2019 года, когда новые правила официально вступят в силу, сторонние сервисы аналитики также начнут видеть только округленное число. Подписчики каналов также не смогут видеть количество фолловеров — после внедрения новой системы число своих подписчиков будут видеть только владельцы каналов.

«Мы знаем, что количество подписчиков чрезвычайно важно как для криейтеров, так и для их поклонников, поэтому мы хотели предупредить всех за несколько месяцев до этого изменения! По мере приближения к августу 2019 года мы поделимся с создателями подробностями», — отметили в видеохостинге.

Напомним, в марте английский блогер шведского происхождения Феликс Чельберг, известный под псевдонимом PewDiePie, перестал быть самым популярным человеком на YouTube — по количеству подписчиков его обогнал индийский музыкальный лейбл и кинокомпания T-Series. Трансляция подсчетов велась в режиме реального времени — для этого использовались счетчики, которые используют сервисы аналитики.