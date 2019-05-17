Умерла легенда интернета — «сердитая» кошка Grumpy Cat

Сегодня стало известно о кончине самой популярной кошки Сети — легенды Интернета, знаменитой «сердитой» Grumpy Cat. Пушистик по кличке Соус Тардар умерла утром 14 мая в возрасте семи лет на руках своих хозяев.

@realgrumpycat

«Несмотря на старания ведущих специалистов и семьи, Грампи столкнулась с осложнениями, вызванными недавней инфекцией мочеиспускательных путей, которая, к сожалению, стала слишком тяжелой для нее. Грампи мирно скончалась утром во вторник, 14 мая, дома, в объятиях своей мамы. Она была не только нашим ребенком и членом семьи, но и помогала миллионам людей по всему миру улыбаться — даже в трудные времена. Ее душа будет продолжать жить через ее поклонников», — сообщили хозяева Грампи в ее официальном Instagram-аккаунте.