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Умерла легенда интернета — «сердитая» кошка Grumpy Cat

Сегодня стало известно о кончине самой популярной кошки Сети — легенды Интернета, знаменитой «сердитой» Grumpy Cat. Пушистик по кличке Соус Тардар умерла утром 14 мая в возрасте семи лет на руках своих хозяев.

  • @realgrumpycat

«Несмотря на старания ведущих специалистов и семьи, Грампи столкнулась с осложнениями, вызванными недавней инфекцией мочеиспускательных путей, которая, к сожалению, стала слишком тяжелой для нее. Грампи мирно скончалась утром во вторник, 14 мая, дома, в объятиях своей мамы. Она была не только нашим ребенком и членом семьи, но и помогала миллионам людей по всему миру улыбаться — даже в трудные времена. Ее душа будет продолжать жить через ее поклонников», — сообщили хозяева Грампи в ее официальном Instagram-аккаунте.

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#HappyBirthdayGrumpyCat

Публикация от Grumpy Cat (@realgrumpycat)

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#NationalDogDay again?

Публикация от Grumpy Cat (@realgrumpycat)

Grumpy Cat по кличке Соус Тардар  стала популярной осенью 2012 года — тогда брат ее хозяйки Табаты Бундесен разместил первую фотографию кошки на сайте Reddit. Необычная «сердитая» внешность связана с врожденной карликовостью и неправильным прикусом. Однако эти отклонения только помогли кошке снискать популярность среди интернет-сообщества — в мае 2013 года Grumpy Cat получила премию Webby Award в номинации «Мем года», в июле была выпущена книга «Grumpy Cat. Сердитая книга от самой сердитой кошки в мире», а в 2014 ее продолжение, «Руководство суровой жизни: наблюдения сердитого котика». Планировалось даже снять полнометражный фильм с участием Grumpy Cat, который должен был стать похожим на фильмы про кота Гарфилда.


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