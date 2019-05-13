«ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio. Новый проект будет базироваться на платформе VK Apps, доступен на десткопах и мобильных устройствах, а в базе будет доступен практически весь «востребованный на рынке контент» — более 10 тысяч произведений.

Как пишет РБК, тестовая версия сервиса Biblio уже есть на сайте — официальный запуск планируется на конец мая. Также, по мнению экспертов, новый сервис поспособствует решению проблем с пиратством в Сети — уже сейчас соглашения подписаны с издательскими компаниями «Альпина Паблишер», «Аудиокнига» и «Союз», ведутся переговоры с крупнейшей в России издательской группой «Эксмо-АСТ» и другими правообладателями.

По предварительным подсчетам, сервис может заинтересовать порядка 40 миллионов пользователей «ВКонтакте» — во многом благодаря своей цене. Стоимость месячной безлимитной подписки на Biblio для одного аккаунта составит 299 рублей. Доступна будет также услуга разовой покупки аудиокниги. Сообщается, что оплата покупок и подписок будет осуществляться только через платежную систему «ВКонтакте» VK Pay. Как замечают эксперты, такой способ оплаты может ограничить количество подписчиков сервиса — далеко не все посетители социальной сети пользуются данной услугой.

Напомним, в сентябре 2018 года «ВКонтакте» запустила платформу для размещения и прослушивания подкастов. Подкасты доступны абсолютно всем пользователям в фоновом режиме без ограничений по времени на любом устройстве. Помимо этого можно добавлять выпуски в закладки, менять скорость воспроизведения и делиться прямой ссылкой на конкретный эпизод. В апреле 2019 года социальная сеть запустила новый анимированный стикерпак: с его помощью пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка, а также узнать больше о жизни людей с нарушениями слуха. А еще «ВКонтакте» можно изучать правила дорожного движения — с помощью нового приложения пользователи смогут изучать правила в «режиме марафона», закреплять свои знания в конкретных разделах, а затем проверять их на пробном экзамене.