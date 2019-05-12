«Это не поможет»: Цукерберг высказался по поводу отделения WhatsApp и Instagram от Facebook

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг высказался по поводу отделения приложений WhatsApp и Instagram. Facebook предложили лишить контроля над мессенджером и социальной сетью после скандала с использованием данных пользователей для политической рекламы и «фабрикой троллей» в 2016 году. По мнению Цукерберга, такая мера не поможет решить проблемы.

«Прочитав колонку сооснователя Facebook Крис Хьюза, я подумал, что его предложение не поможет решить проблемы. Я думаю, те, кто заботится о демократии и выборах, рады иметь компанию, которая, как мы, может вкладывать миллиарды долларов в год… в создание самых современных инструментов для борьбы с вмешательством в выборы», — заявил в интервью каналу France Info Цукерберг. Он также отметил, что за текущий год бюджет компании, потраченный на безопасность, превысил весь ее доход — с момента выхода на биржу в 2012 году. «Мы можем себе это позволить, потому что мы построили успешный бизнес», — добавил глава Facebook.

Вице-президент Facebook по международным делам и связям с общественностью Ник Клегг также призвал забыть о дроблении компании — по его мнению, единственно верным решением будет установление контроля над Facebook. «За последние два года мы сосредоточились на том, чтобы не позволить иностранным противникам пытаться влиять на демократические выборы с помощью наших платформ. Мы сделали то же самое для защиты от терроризма и разжигания ненависти, а также для лучшей защиты данных людей. А ресурсы, которые мы потратим на охрану и безопасность только в этом году, превысят наши общие доходы на момент нашего первичного публичного размещения акций в 2012 году. За успех нельзя наказывать. Facebook не надо дробить — над ним надо установить контроль», — заявил Клегг в специальной колонке для The New York Times.