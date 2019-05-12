«Это не поможет»: Цукерберг высказался по поводу отделения WhatsApp и Instagram от Facebook
Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг высказался по поводу отделения приложений WhatsApp и Instagram. Facebook предложили лишить контроля над мессенджером и социальной сетью после скандала с использованием данных пользователей для политической рекламы и «фабрикой троллей» в 2016 году. По мнению Цукерберга, такая мера не поможет решить проблемы.
«Прочитав колонку сооснователя Facebook Крис Хьюза, я подумал, что его предложение не поможет решить проблемы. Я думаю, те, кто заботится о демократии и выборах, рады иметь компанию, которая, как мы, может вкладывать миллиарды долларов в год… в создание самых современных инструментов для борьбы с вмешательством в выборы», — заявил в интервью каналу France Info Цукерберг. Он также отметил, что за текущий год бюджет компании, потраченный на безопасность, превысил весь ее доход — с момента выхода на биржу в 2012 году. «Мы можем себе это позволить, потому что мы построили успешный бизнес», — добавил глава Facebook.
Вице-президент Facebook по международным делам и связям с общественностью Ник Клегг также призвал забыть о дроблении компании — по его мнению, единственно верным решением будет установление контроля над Facebook. «За последние два года мы сосредоточились на том, чтобы не позволить иностранным противникам пытаться влиять на демократические выборы с помощью наших платформ. Мы сделали то же самое для защиты от терроризма и разжигания ненависти, а также для лучшей защиты данных людей. А ресурсы, которые мы потратим на охрану и безопасность только в этом году, превысят наши общие доходы на момент нашего первичного публичного размещения акций в 2012 году. За успех нельзя наказывать. Facebook не надо дробить — над ним надо установить контроль», — заявил Клегг в специальной колонке для The New York Times.
Ник Клегг
Выдержки из колонки для The New York Times:
У нас работают 38 000 человек по всему миру, и каждый день более двух миллиардов человек используют Facebook, Instagram или другие наши продукты. Более 90 миллионов малых предприятий процветают с помощью наших платформ, а некоммерческие организации собирают деньги и пропагандируют свои идеи примерно в 200 странах и в каждом часовом поясе. Мы гордимся этим. Мы большая компания, состоящая из множества небольших частей. Все наши продукты и услуги борются за клиентов. У каждого есть по крайней мере три или четыре конкурента с сотнями миллионов, если не миллиардами пользователей. В сфере обмена сообщениями мы даже не являемся лидерами на трех ведущих рынках — в Китае, Японии и, по нашим оценкам, в США.
В этой конкурентной среде трудно утверждать, что Facebook является монополией. Почти весь наш доход поступает от цифровой рекламы. Что касается антимонопольного законодательства — законы, разработанные в 1800-х годах, не предназначены для наказания компании, потому что люди не согласны с ее управлением. Их главная цель — защитить потребителей, обеспечив им доступ к недорогим, высококачественным продуктам и услугам. И особенно в случае технологий, быстрых инноваций. Именно на это обращает внимание Facebook: создание лучших продуктов, бесплатных для потребителей и финансируемых рекламодателями.
Напомним, ранее стало известно, что Facebook планирует платить своим пользователям за просмотр рекламы. Выплаты будут делать в криптовалюте соцсети — ее скорее всего будут разрабатывать Visa и Mastercard. Источники уточнили, что речь идет об аналоге программы лояльности для пользователей. Компания также приняла решение не строить центры обработки данных и не хранить информацию о пользователях в странах, где нарушается свобода слова или неприкосновенность частной жизни. Это может привести к блокировке Facebook в ряде государств. Под ограничение может попасть не только соцсеть, но и другие сервисы компании — Instagram и WhatsApp.
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