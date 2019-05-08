Правительство обнародовало план работы центра управления автономным Рунетом

Правительство Российской Федерации обнародовало утвержденный план работы Центра управления автономным Рунетом на период до 2024 года. Кроме поставленных перед центром задач, стал известен и свод правил, по которым будет произведено выделение бюджетных средств на реализацию новой структуры.

Согласно обнародованному плану, центр управления автономным Рунетом будет собирать информацию об адресах, номерах автономных систем, связей между ними и маршрутном распространении трафика в интернете, разрабатывать программы для мониторинга отечественной сети и ее управления, запустит «детский» фильтр и займется контролем устройств для защиты в случае угроз и блокировки сайтов.

На период до 2022 года на работу центра из бюджета выделено 1,8 миллиарда рублей — до этого времени заниматься контролем Рунета будут подрядчики. Сообщается также о количестве сотрудников центра и заработной плате — не более 70 специалистов с окладом, не превышающим средний по Москве.

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Напомним, 22 апреля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» российского интернета. Он вступит в силу 1 ноября, но использовать отечественную криптографию начнут только 1 января 2021 года. На такие средства шифрования перейдут только «госорганы, органы местного самоуправления и государственные муниципальные унитарные предприятия и учреждения». 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров Заявил, что законопроект о «суверенном рунете» должен помочь в борьбе с ресурсами, запрещенными в России. Например, одной из целей он назвал Telegram. Кроме того, он указал, что закон «предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в РФ».

На реализацию проекта о суверенном Рунете потратят около 30 млрд рублей. Это на 10 млрд рублей больше, чем было заявлено ранее. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».