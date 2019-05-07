«Ведомости»: обязательная идентификация пользователей мессенджеров по номеру телефона не работает

Обязательная идентификация пользователей мессенджеров по номеру телефона не работает, хотя соответствующее постановление правительства России официально вступило в силу 5 мая. О сбое новой системы сообщают «Ведомости» — корреспондент газеты приобрел сим-карты «с рук» без предъявления паспорта и, на удивление, успешно зарегистрировался в нескольких соцсетях.

Для проведения эксперимента были куплены несколько сим-карт четырех крупных операторов сотовой связи в России — «Мегафон», «Вымпелком» (Билайн), МТС и Tele2, три из них были получены без «с рук» предъявления паспорта. С каждой из сим-карт были выполнены регистрации в пяти мессенджерах — WhatsApp, Viber, Telegram, Skype и «ТамТам». Сообщается, что опытным путем было доказано — процедура регистрации изменения не претерпела. Как и раньше, сервис мгновенных сообщений просит ввести номер телефона и высылает код подтверждения. Ни один из мессенджеров в регистрации не отказал.

По утвержденным правительством правилам, при регистрации новый пользователь сервиса мгновенных сообщений должен будет подождать, пока администраторы мессенджера отправят оператору связи запрос, а тот идентифицирует личность. На это отведено 20 минут. Однако выяснилось, что это не работает, хоть операторы связи и готовы технически — так, представители Tele2 сообщили, что еще ни разу не получали запросы от мессенджеров на идентификацию пользователей. В свою очередь сервисы мгновенных сообщений Viber, WhatsApp, Telegram, WeChat и Threema комментировать ситуацию отказались. В Роскомнадзоре также не ответили на вопрос, планирует ли ведомство следить за исполнением новых правил.

Напомним, постановление правительства РФ о правилах идентификации пользователей «организаторами сервисов обмена мгновенными сообщениями» вступило в силу 5 мая — согласно нему, отправлять сообщения будет запрещено, если оператор связи не сможет подтвердить, что номер принадлежит конкретному человеку. Процедуру придется повторить, если вы решите сменить сотового оператора или номер телефона. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму еще в 2017 году.