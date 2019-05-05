Росстат рассказал, для чего россияне пользуются интернетом

Росстат опубликовал исследование, рассказывающее, с какой целью россияне пользуются Интернетом. По собранным во всех регионах страны данным, 62% опрошенных используют интернет, чтобы общаться в соцсетях. Возраст этой категории варьируется от 15 до 19 лет.

Половина респондентов используют всемирную сеть для чтения новостей и статей. 36% — скачивают фильмы, музыку и игры.

Примерно 35% пользуются интернетом для осуществления финансовых операций. 26,5% респондентов — для покупки и продажи различных товаров.