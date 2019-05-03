Фейсбук будет платить пользователям за просмотр рекламы

Фейсбук планирует платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом сообщает The wall street journal со ссылкой на источники.

Выплаты будут делать в криптовалюте соцсети — ее скорее всего будут разрабатывать Visa и Mastercard. Источники уточнили, что речь идет об аналоге программы лояльности для пользователей.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что основатель Facebook Марк Цукерберг представил на конференции разработчиков F8 новый дизайн Фейсбука. Так, например, определяющую роль в грядущих изменениях будет играть конфиденциальность пользователей.