Автор одного из самых популярных телеграм-каналов «Сталингулаг» раскрыл свою личность

Автором одного из трех самых популярных политических телеграм-каналов и аккаунта в Твиттере «Сталингулаг» оказался 27-летний Александр Горбунов — он впервые раскрыл свою личность в интервью Би-би-си после обысков, которые прошли у его родственников. Александр родился в 1993 году в обычной семье в Махачкале. Еще в школе искал способы заработать в интернете, отучился на юриста, увлекся трейдингом — он стал для блогера источником высокого и стабильного заработка. Всю жизнь Александр передвигается на инвалидной коляске — он с детства страдает спинальной мышечной атрофией.

В своем блоге Александр критикует условия жизни в России. Он считает, что визиты сотрудников правоохранительных органов могут быть связаны именно с его каналом: «По факту, «Сталингулаг» — это единственный популярный Telegram-канал, который пишет о том, как все есть на самом деле», – объяснил он в интервью. При этом уточнил — обыски никак не отразятся на работе канала.

Появление «Сталингулага» Александр объяснил желанием высказаться: «Есть ситуации, когда просто невозможно молчать, когда невозможно не сказать о том, что происходят безумные вещи».