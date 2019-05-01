18+

Пользователи соцсетей объявили бойкот «Мираторгу»

  • Фото с сайта «Мираторг»

Пользователи соцсетей объявили бойкот компании «Мираторг» после того, как ее президент Виктор Линник назвал любителей хамона и пармезана, выступающих против введения запрета на ввоз из-за рубежа мясо-молочной продукции для личного пользования, «балаболами», «закатившими истерику из ничего». Об этом сообщает Znak.

К бойкоту присоединились и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плющев, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что частным лицам России могут запретить привозить из-за рубежа молочную и мясную продукцию. На границах усилят контроль за багажом и ручной кладью. Такое предложение выдвинула национальная мясная ассоциация —  компании «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком». Минсельхоз и Россельхознадзор их поддержали. 

По мнению отечественных производителей, вместе с этими продуктами в Россию могут попасть опасные вирусы животных. Предложение не распространяется на молочные смеси и детское питание.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также