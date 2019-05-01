Пользователи соцсетей объявили бойкот «Мираторгу»

Пользователи соцсетей объявили бойкот компании «Мираторг» после того, как ее президент Виктор Линник назвал любителей хамона и пармезана, выступающих против введения запрета на ввоз из-за рубежа мясо-молочной продукции для личного пользования, «балаболами», «закатившими истерику из ничего». Об этом сообщает Znak .

Каждый раз до глубины души поражает вот такое отношение к своим же клиентам. Ну окей, Мираторг, больше никогда у тебя ничего не куплю. Да и качество мясо уже давно не то, так что никаких сожалений, досвидос! pic.twitter.com/tA5CyKOJvp

Хамон я не люблю, но присоединюсь к бойкоту продукции «Мираторг» и «Дымов». А неча!

Ранее «Собака.ru» сообщала, что частным лицам России могут запретить привозить из-за рубежа молочную и мясную продукцию. На границах усилят контроль за багажом и ручной кладью. Такое предложение выдвинула национальная мясная ассоциация — компании «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком». Минсельхоз и Россельхознадзор их поддержали.

По мнению отечественных производителей, вместе с этими продуктами в Россию могут попасть опасные вирусы животных. Предложение не распространяется на молочные смеси и детское питание.