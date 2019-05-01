Роскомнадзор заблокировал более 9 тысяч сайтов с книгами и музыкой

На сегодняшний день, спустя четыре года после вступления в силу поправок к антипиратскому закону, Роскомнадзор заблокировал более 9,5 тыс. пиратских сайтов с литературой, программным обеспечением, музыкой и другими сферами, за исключением фотографии. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день Роскомнадзором обработано около 6 тыс. определений Мосгорсуда о принятии обеспечительных мер. Помимо этого, поступило более 500 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке и более 5,5 тыс. решений Минкомсвязи в отношении копий заблокированных пиратских ресурсов. Сейчас доступ ограничивается к более 9,5 тыс. интернет-ресурсам» — рассказали ведомству в пресс-службе организации.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).