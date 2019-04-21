«Говорят, что кур доят»: Илон Маск вновь отвечает на твиты по-русски

Совсем как родной: глава компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, вновь отвечает на твиты по-русски. По всей видимости, он серьезно настроен сделать такой способ общения своей фишкой!

В ночь на воскресенье Илон Маск решил пообщаться со своими русскоговорящими подписчиками. Он ответил на вопросы про инопланетян и освоение Марса, а еще назвал истинную причину своей любви к русскому языку. Так, в ответ на вопрос одного из пользователя Twitter о том, не осваивает ли Маск космос для того, «чтобы привезти на Землю инопланетян», предприниматель поинтересовался: «Где инопланетяне?». Оказалось, что те самые инопланетяне «живут на Марсе под землей», на что Маск ответил: «Вот где собака зарыта».

«В русскоязычном твиттере настолько часто спрашивали у @elonmusk «как тебе такое?», что ему пришлось выучить русский», — пишут пользователи предпринимателю. Илон Маск признался, что это так, ответив лаконично: «Правда». Но это еще не все — Маск освоил исконно русские поговорки! На фразу, ставшей отсылкой к шоу PewDiePie «You slav you lose» «Ты славянин — ты проиграл», Илон ответил: «Говорят, что кур доят».

Напомним, первый раз Илон Маск обратился к россиянам 13 февраля — он твитнул «хаха, офигенно» по-русски в ответ на обращение к нему телеканала НТВ «Как тебе такое, Илон Маск?». 3 марта предприниматель поблагодарил за поздравления «от имени российских энтузиастов» с запуском новейшего космического корабля многоразового пользования Crew Dragon компании SpaceX. Маск также выступил в защиту российского ракетостроения. В своем Twitter-аккаунте он ответил на «нападки» издания Ars Technica в сторону «Роскосмоса» — и назвал российские ракетные двигатели лучшими в мире на данный момент (for Russia with love!). А еще он умеет отвечать на твиты русскими мемами — ранее в своем Twitter-аккаунте он ответил на заметку о фестивале SXSW, который в это время проходит в американском штате Техас — отправив картинку с мемом из России.