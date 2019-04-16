Глава Роскомнадзора признал, что Telegram заблокировать не удается

Глава Роскомнадзора Александр Жаров признал, что система блокировки через IP адреса не влияет на Телеграм. Об этом сообщает «Интерфакс». Однако отметил, что ресурс стал работать медленнее: «Мы по-прежнему определяем IP-адреса, на которых Telegram существует. Блокируем их. Периодически вы, наверное, наблюдаете на своем смартфоне, что загружается он медленнее».

Напомним, мессенджер Телеграм заблокировали на территории России 13 апреля 2018 года. Поводом стал отказ владельца приложения Павла Дурова предоставлять в Роскомнадзор ключи шифрования данных.

Спустя несколько месяцев пользователи приложения Ariston Net для дистанционного управления бойлеров от фирмы Ariston столкнулись с проблемами, вызванными действиями Роскомнадзора.

Один из владельцев бойлера пожаловался, что уже после двух месяцев использования приложения оно перестало работать. В компании объяснили, что в попытках заблокировать Telegram в прошлом году ведомство нанесло удар по IP-адресам Amazon, на которых работает сервис.

А недавно глава Роскомнадзора назвал блокировку Telegram целью закона об автономном рунете.