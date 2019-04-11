Вконтакте запустил второй этап VK Coin — теперь валюту можно тратить на еду и другие акции партнеров сети

ВКонтакте переформировала приложение VK Coin — теперь вместо майнинга коинов пользователи могут обмениваться валютой напрямую, тратить её на акции от партнёров или даже переводить в сторонние приложения или сайты. Так, например, сейчас игрокам доступны промокоды от Delivery Club и ivi.

«Коины для заказа еды уже использовали жители более 60 городов России, общая сумма их покупок измеряется несколькими миллионами рублей. Промокоды действуют два месяца, поэтому мы ожидаем кратного увеличения этой суммы и готовы накормить всех владельцев виртуальной валюты. Кстати, наибольшим спросом у них пользуются бургеры» — рассказал директор по маркетингу Delivery Club Олег Хаустов.

Самые богатые участники будут закреплены и переведены на своеобразную доску почета. Приложение уже попробовали 10 млн человек. Если вы еще не в их числе, присоединиться можно здесь.

Напомним, что 1 апреля ВКонтакте запустила сервис VK Coin — с помощью него пользователи могут заработать на «ускорения», виртуальные предметы, благодаря которым валюта начисляется автоматически. При этом вместе со своим личным счётом можно пополнять и баланс сообщества — достаточно начать игру из сервиса, который установлен в паблике.