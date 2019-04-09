ВКонтакте запустила приложение для изучения правил дорожного движения

«ВКонтакте» запустила на платформе VK Apps сервис «ПДД 2019»для изучения правил дорожного движения. Он будет работать как в версии сайта для десктопов, так и в мобильном приложении. Об этом сообщает «Афиша Daily».

«Ключевое отличие нашего сервиса — социальные механики, которые мотивируют пользователей соревноваться друг с другом. Это делает процесс изучения правил интереснее и эффективнее. Я сам пользовался «ПДД 2019» и могу сказать, что, если вы хотите подняться на вершину рейтинга, придется ответить на сотни вопросов», — рассказал руководитель продвижения платформы VK Apps Денис Марков.

С помощью приложения пользователи смогут изучать правила дорожного движения в «режиме марафона», закреплять свои знания в конкретных разделах, а затем — проверять их на пробном экзамене.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что ВКонтакте запустила сервис VK Coin — с помощью него пользователи смогут заработать на «ускорения», виртуальные предметы, благодаря которым валюта начисляется автоматически. При этом вместе со своим личным счётом можно пополнять и баланс сообщества — достаточно начать игру из сервиса, который установлен в паблике.