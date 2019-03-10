Илон Маск начал отвечать на твиты русскими мемами
Глава компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, кажется, проникся русским менталитетом. В своем Twitter-аккаунте он ответил на заметку о фестивале SXSW, который в это время проходит в американском штате Техас — отправив картинку с мемом из России.
9 марта 2019 г.
Американское информационное агенство The Onion подсчитало, сколько раз на фестивале SXSW было произнесено слово «инновации». Оказалось, что за четыре дня мероприятия посетители сказали его 650 тысяч раз. Маск не остался в стороне и прокомментировал данную информацию, твитнув одну из первых появившихся картинок на тему «Как тебе такое, Илон Маск», на которой изображен предприимчивый мужчина, использующий крышку унитаза в качестве держателя для бутылок.
Твит Илона Маска за 12 часов собрал более 55 тысяч отметок «Нравится» и около 6 тысяч ретвитов. В комментариях пользователи микроблога присылают основателю SpaceX различные мемы с его участием — аллюзию на мем с рэпером Дрейком, на котором предприниматель отказывается от батончика «Сникерс» в пользу «Марса», а также множество фотошопов с курящим Маском в различных местах, например, в посадочном рукаве космического шаттла.
Напомним, первый раз Илон Маск обратился к россиянам 13 февраля — он твитнул «хаха, офигенно» по-русски в ответ на обращение к нему телеканала НТВ «Как тебе такое, Илон Маск?». 3 марта предприниматель поблагодарил за поздравления «от имени российских энтузиастов» с запуском новейшего космического корабля многоразового пользования Crew Dragon компании SpaceX. Маск также выступил в защиту российского ракетостроения. В своем Twitter-аккаунте он ответил на «нападки» издания Ars Technica в сторону «Роскосмоса» — и назвал российские ракетные двигатели лучшими в мире на данный момент (for Russia with love!)
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