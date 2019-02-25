Андрей Курпатов стал гостем нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак»

О том, что Ксения Собчак планирует заняться видеоконтентом на YouTube, стало известно 18 января — телеведущая опубликовала Это небольшое хоррор-видео с подписью: «Он был главной надеждой своей страны. Но что-то пошло не так. Грядут перемены. Скоро в YouTube Show "Осторожно Собчак"». Первым гостем стал футболист Федор Смолов.

Это не первый опыт Курпатова в подобном вопросе — ранее он принял участие в новом цикле видеоинтервью «Штаб культуры» с искусствоведом и театральным критиком Львом Львовичем, в котором стал героем второго выпуска.

Напомним, ранее свое шоу запустил теле- и радиоведущий и журналист Александр Малич. Шоу создано для тех, кто «занимается искусством и любит его». Каждый гость дает пять советов о том, на что стоит обратить внимание, чтобы быть в курсе изменений, происходящих в культуре. Уже вышли видео с Борисом Пиотровским и Сашей Филипенко.