В Сети появился Telegram-бот, который создает бассейны с видом на что угодно

В начале февраля в Сети запустили флешмоб — авторы сообщества «100 необычных мест Омска и Омской области» опубликовали серию коллажей, на которых люди плавают в бассейнах с видом на город. Такая ирония пришлась по вкусу пользователям — они начали создавать свои версии. Спустя некоторое время появился Telegram-бот, который может нарисовать открытый бассейн с видом на что угодно — с его помощью можно поплавать возле панельных многоэтажек, электростанций или достопримечательностей Караганды.

"Вы не поверите, это Омск! Да-а?! А я думала, мы в Гоконге...", - комментировали пользователи. Фото: "100 необычных мест Омска и Омской области"

Автор бота PoolsEverywhere — тестировщик видеоигр по имени Константин. По его словам, появление онлайн-фотошопа бассейнов поможет пользователям быстрее и проще создавать мемы.

«Я заметил: несмотря на то, что бассейны в большинстве случаев одинаковые, пользователи создают не так много контента, как могли бы. То есть все упирается в то, что кому-то лень, кто-то не владеет инструментом, кто-то сидит с телефона. Можно было бы пошарить png с «прозрачкой», тогда отклика было бы больше. Но еще лучше, если бы человек мог бы просто кинуть картинку и получить сразу картинку с бассейном. Вот этот функционал я и реализовал», — рассказал создатель.

Для того, чтобы получить картинку со своим фоновым изображением, например, мирно плавающего человека на фоне годзиллы из клипа Little Big Skibibi, достаточно всего лишь отправить боту фотографию.

В настоящий момент у бота ограниченное число шаблонов с бассейнами — всего семь, они отображаются в случайном порядке и пользователям приходится по несколько раз «закидывать» картинку, чтобы получить желаемый результат. Но эту сложность автор бассейного бота обещает исправить. Константин рассчитывает в будущем развивать бот и расширить тематику изображений — подставлять на фото не только бассейны.