Пользователи «ВКонтакте» смогут покупать товары с AliExpress прямо в соцсети

Интернет-магазин AliExpress и соцсеть «ВКонтакте» начали интеграцию, пишет РБК. Компании будут развивать совместный проект — теперь пользователи соцсети смогут прямо в ей покупать товары с китайского сайта.

В ближайшее время вещи с AliExpress представят в маркетплейсе на платформе дополнительных сервисов VK Apps. Расплачивать можно будет с помощью банковских карт, электронных кошельков и сервиса VK Pay.

Представитель AliExpress Антон Пантелеев заявил о планах удвоить активную аудиторию в течение года за счет интеграции с «ВКонтакте».

Отмечается, что в прошлом году 39 млн россиян сделали покупки в соцсетях и мессенджерах на общую сумму примерно 591 млрд рублей. Товары из Китая составили 90 % от общего объема отправлений в Россию, а доля AliExpress в этом секторе составила 86,8%.