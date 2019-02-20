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Пользователи «ВКонтакте» смогут покупать товары с AliExpress прямо в соцсети

Интернет-магазин AliExpress и соцсеть «ВКонтакте» начали интеграцию, пишет РБК. Компании будут развивать совместный проект — теперь пользователи соцсети смогут прямо в ей покупать товары с китайского сайта. 

В ближайшее время вещи с AliExpress  представят в маркетплейсе на платформе дополнительных сервисов VK Apps. Расплачивать можно будет с помощью банковских карт, электронных кошельков и сервиса  VK Pay.

Представитель AliExpress Антон Пантелеев заявил о планах удвоить активную аудиторию в течение года за счет интеграции с «ВКонтакте». 

Отмечается, что в прошлом году 39 млн россиян сделали покупки в соцсетях и мессенджерах на общую сумму примерно 591 млрд рублей. Товары из Китая составили 90 % от общего объема отправлений в Россию, а доля AliExpress в этом секторе составила 86,8%. 


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