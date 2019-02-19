В Instagram появятся стикеры для сбора пожертвований

В скором времени в Instagram появится специальный стикер, с помощью которого пользователи смогут делать пожертвования в пользу благотворительных фондов. Выяснилось, что новая функция уже проходит закрытое тестирование.

Исследователи предполагают, что в приложении появится поиск по крупнейшим некоммерческим организациям, ссылки на которые можно будет добавлять прямо в стикер.

Представители Facebook, которому принадлежит Instagram, подтвердили эту информацию. «Мы рады добавить эту функцию в соцсеть, обновления последуют в ближайшие месяцы», — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Instagram тестирует веб-версию Директа.