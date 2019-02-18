СМИ: «ВКонтакте» запустит аналог сервиса обмена короткими видео TikTok

Социальная сеть «ВКонтакте» занимается разработкой сервиса для обмена короткими — аналога TikTok, пишут «Ведомости». Главным отличием от китайского приложения будут функции челленджей и баттлов.

Пользователи смогут выполнять под музыку задания, например есть или танцевать на скорость. Можно будет делать это в одиночку или с друзьями.

Все видеоролики подвергнут обязательной модерации, чтобы поднять уровень контента. Компания уже договаривается с правообладателями об использовании музыки на своем новом сервисе.

Сейчас приложение TikTok является одним из самых популярных в России. В декабре прошлого года пользователи тратили в среднем 13 минут в сутки на просмотр видео в приложении.