Google назвал самые популярные романтические запросы

Ко Дню всех влюбленных специалисты Google проанализировали данные поиска и составили рейтинги самых популярных романтических запросов.

Мировой топ запросов о любви (со словом «love»):

Что такое любовь? Как заниматься любовью? Как полюбить себя? Как сказать «я тебя люблю» на испанском? Что такое 5 языков любви?

Главные свадьбы 2018 года:

Принц Гарри и Меган Маркл Александра Черно и Иосиф Оганесян Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов Кит Харингтон и Роуз Лесли Наталья Поклонская и Иван Соловьев Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова Джастин Бибер и Хейли Болдуин Король Малайзии Мухаммада Пятого и «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной

Главные песни о любви: (Треки о любви, которые пользователи российского Google за последний месяц искали чаще всего)

MOLLY — Потому что любовь LOBODA — К чёрту любовь SEREBRO — Между нами любовь Смысловые галлюцинации — Зачем топтать мою любовь Скриптонит ft. Major Lazer — Где твоя любовь?

Главные фильмы о любви:

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Также аналитики подготовили несколько интересных фактов, связанных с 14 февраля: