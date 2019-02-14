18+

Google назвал самые популярные романтические запросы

Ко Дню всех влюбленных специалисты Google проанализировали данные поиска и составили рейтинги самых популярных романтических запросов.

Мировой топ запросов о любви (со словом «love»):

  1. Что такое любовь?
  2. Как заниматься любовью?
  3. Как полюбить себя?
  4. Как сказать «я тебя люблю» на испанском?
  5. Что такое 5 языков любви?

Главные свадьбы 2018 года:

  1. Принц Гарри и Меган Маркл
  2. Александра Черно и Иосиф Оганесян
  3. Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк
  4. Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович
  5. Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов
  6. Кит Харингтон и Роуз Лесли
  7. Наталья Поклонская и Иван Соловьев
  8. Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова
  9. Джастин Бибер и Хейли Болдуин
  10. Король Малайзии Мухаммада Пятого и «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной

Главные песни о любви: (Треки о любви, которые пользователи российского Google за последний месяц искали чаще всего)

  1. MOLLY — Потому что любовь
  2. LOBODA — К чёрту любовь
  3. SEREBRO — Между нами любовь
  4. Смысловые галлюцинации — Зачем топтать мою любовь
  5. Скриптонит ft. Major Lazer — Где твоя любовь?

Главные фильмы о любви:

  1. Любовь по найму
  2. Лето одноклассники любовь
  3. Фантастическая любовь и где ее найти
  4. Любовь в городе ангелов
  5. МЫ. Верим в любовь

Также аналитики подготовили несколько интересных фактов, связанных с 14 февраля:

  • В День всех влюбленных фразу «I love you» переводят в Google Переводчике примерно в два раза чаще, чем обычно.
  • Во всем мире запросов, связанных с поцелуями, в семь раз больше, чем запросов, связанных с объятиями.
  • Русский занял шестое место в топе языков, на которые фразу «I love you» переводили в Google Переводчике чаще всего. Эту фразу также часто ищут на испанском, португальском, корейском, французском и арабском языках.
  • Эмодзи «сердце» (❤) является самым используемым среди пользователей GBoard во Франции, Португалии и Нидерландах; самый популярный эмодзи итальянцев — «поцелуй».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также