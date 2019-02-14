Google назвал самые популярные романтические запросы
Ко Дню всех влюбленных специалисты Google проанализировали данные поиска и составили рейтинги самых популярных романтических запросов.
Мировой топ запросов о любви (со словом «love»):
- Что такое любовь?
- Как заниматься любовью?
- Как полюбить себя?
- Как сказать «я тебя люблю» на испанском?
- Что такое 5 языков любви?
Главные свадьбы 2018 года:
- Принц Гарри и Меган Маркл
- Александра Черно и Иосиф Оганесян
- Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк
- Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович
- Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов
- Кит Харингтон и Роуз Лесли
- Наталья Поклонская и Иван Соловьев
- Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова
- Джастин Бибер и Хейли Болдуин
- Король Малайзии Мухаммада Пятого и «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной
Главные песни о любви: (Треки о любви, которые пользователи российского Google за последний месяц искали чаще всего)
- MOLLY — Потому что любовь
- LOBODA — К чёрту любовь
- SEREBRO — Между нами любовь
- Смысловые галлюцинации — Зачем топтать мою любовь
- Скриптонит ft. Major Lazer — Где твоя любовь?
Главные фильмы о любви:
- Любовь по найму
- Лето одноклассники любовь
- Фантастическая любовь и где ее найти
- Любовь в городе ангелов
- МЫ. Верим в любовь
Также аналитики подготовили несколько интересных фактов, связанных с 14 февраля:
- В День всех влюбленных фразу «I love you» переводят в Google Переводчике примерно в два раза чаще, чем обычно.
- Во всем мире запросов, связанных с поцелуями, в семь раз больше, чем запросов, связанных с объятиями.
- Русский занял шестое место в топе языков, на которые фразу «I love you» переводили в Google Переводчике чаще всего. Эту фразу также часто ищут на испанском, португальском, корейском, французском и арабском языках.
- Эмодзи «сердце» (❤) является самым используемым среди пользователей GBoard во Франции, Португалии и Нидерландах; самый популярный эмодзи итальянцев — «поцелуй».
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