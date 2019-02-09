Американская компания Marvel запустила официальный сайт будущего супергеройского фильма «Капитан Марвел». Он выполнен в стиле 90-х — с использованием шрифта Comic Sans и гифками. Такое стилистическое решение связано с тем, что действия грядущей картины происходят в 1995 году.

На сайте можно почитать о персонажах картины, поиграть в игру, посмотреть трейлеры, купить билеты на киносеанс, а также почитать «гостевую книгу». Однако редактор издания The Verge Дитер Бон отметил, что сайт не мог бы быть реализован в 1995 году, несмотря на его стилизацию.

Главная страница анимирована, а ее вес составляет 10 мегабайт — самый быстрый модем того времени поддерживал скорость в 28 килобайт в секунду, что означает, что такой сайт просто не мог прогружаться в 90-х. Несмотря на это, он клевый — покликайте по нему прямо сейчас!

Действие нового фильма о супергероях вселенной Marvel разворачивается в 1990-х годах. Пилот ВВС США Кэрол Денверс (Бри Ларсон) становится жертвой эксперимента, в котором ее ДНК смешивают с генами пришельца из расы кри.

Напомним, в сентябре прошлого года в сети появился первый трейлер супергеройского фильма «Капитан Марвел», главные роли в котором исполнили обладательница «Оскара» Бри Ларсон, Джуд Лоу, Сэмюэль Л.Джексон и Бен Менделсон. По задумке создателей, фильм подведет события киновселенной Marvel к четвертой части «Мстителей». Несколько дней назад компания показала новые тизеры фильмов «Мстители: Финал» и «Капитан Марвел». Премьера «Мстителей» в России назначена на 25 апреля 2019 года, а «Капитан Марвел» — на 7 марта 2019 года.