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Видео: режиссер Семен Александровский о «Золотой Маске», иммерсивности и участковых в новом выпуске «Хот культур»

 

В YouTube-проекте «Хот культур» вышло третье видео — на этот раз гостем проекта стал режиссер и создатель POPUP Театра Семен Александровский. Он поговорил с журналистом Александром Маличем о спектаклях для одного зрителя, иммерсивности, Теодоре Курентзисе, «Золотой Маске» и участковых. 

Шоу «Хот культур» запустили в конце прошлого года. Проект создан для тех, кто «занимается искусством и просто любит его». Каждый гость дает пять советов о том, на что стоит обратить внимание, чтобы быть в курсе изменений, происходящих в культуре. 

Гостями первых двух выпуском стали издатель Борис Пиотровский и писатель Саша Филипенко. 

 


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