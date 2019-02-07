Видео: режиссер Семен Александровский о «Золотой Маске», иммерсивности и участковых в новом выпуске «Хот культур»

В YouTube-проекте «Хот культур» вышло третье видео — на этот раз гостем проекта стал режиссер и создатель POPUP Театра Семен Александровский. Он поговорил с журналистом Александром Маличем о спектаклях для одного зрителя, иммерсивности, Теодоре Курентзисе, «Золотой Маске» и участковых.

Шоу «Хот культур» запустили в конце прошлого года. Проект создан для тех, кто «занимается искусством и просто любит его». Каждый гость дает пять советов о том, на что стоит обратить внимание, чтобы быть в курсе изменений, происходящих в культуре.

Гостями первых двух выпуском стали издатель Борис Пиотровский и писатель Саша Филипенко.