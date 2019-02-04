YouTube планирует избавиться от кнопки «дизлайк»

Видеохостинг YouTube обсуждает возможность избавления от кнопки «дизлайк» («мне не нравится»). Таким образом разработчики хотят минимизировать спам и флешмобы на сервисе.

Мысль об удалении «дизлайков» возникла из-за того, что стало появляться всё больше групп, намеренно снижающих рейтинги различным роликам. Это вредит и авторам контента, и самому хостингу.

Сообщается также, владельцам каналов могут дать выбор: оставлять дизлайки или нет. Не исключено, что пользователям при нажатии кнопки «дизлайк» предложат опрос, де нужно будет указать причину такой оценки.

Официально эту информацию не подтвердили.