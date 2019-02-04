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YouTube планирует избавиться от кнопки «дизлайк»

Видеохостинг YouTube обсуждает возможность избавления от кнопки «дизлайк» («мне не нравится»). Таким образом разработчики хотят минимизировать спам и флешмобы на сервисе. 

Мысль об удалении «дизлайков» возникла из-за того, что стало появляться всё больше групп, намеренно снижающих рейтинги различным роликам. Это вредит и авторам контента, и самому хостингу. 

Сообщается также, владельцам каналов могут дать выбор: оставлять дизлайки или нет. Не исключено, что пользователям при нажатии кнопки «дизлайк» предложат опрос, де нужно будет указать причину такой оценки. 

Официально эту информацию не подтвердили. 

 


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